Confusão interrompeu a final da Copa do Brasil por cinco minutosDOUGLAS MAGNO / AFP

Publicado 10/11/2024 17:55 | Atualizado 10/11/2024 19:40

Rio - A torcida do Atlético-MG protagonizou cenas lamentáveis na final da Copa do Brasil, neste domingo (10), na Arena MRV. Após o gol marcado por Gonzalo Plata, os atleticanos arremessaram objetos como copos e iniciaram uma confusão que paralisou a decisão por cinco minutos.

A confusão começou durante a comemoração do gol de Gonzalo Plata, aos 37 minutos do segundo tempo. Torcedores do Atlético-MG arremessaram objetos em direção aos jogadores do Flamengo e houve um desentendimento generalizado também entre os atletas atleticanos e rubro-negros.

Após cinco minutos, o jogo recomeçou e ocorreu sem tumultos. O Flamengo venceu o Atlético-MG por 1 a 0 e conquistou o pentacampeonato da Copa do Brasil. Durante a comemoração, houve novos conflitos nas arquibancadas, mas nada atrapalhou a festa dos rubro-negros.