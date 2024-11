Reação de Wesley com ida de Gabigol para o Cruzeiro viralizou - Reprodução

Reação de Wesley com ida de Gabigol para o Cruzeiro viralizouReprodução

Publicado 10/11/2024 20:52

Gabigol será jogador do Cruzeiro em 2025. O camisa 43 teve uma reação hilária ao receber a informação enquanto participava do "Troca de Passes", do SporTV, e viralizou nas redes sociais. Belo Horizonte - Um dos grandes destaques do Flamengo na final da Copa do Brasil, neste domingo (10), o lateral Wesley foi surpreendido, ainda no gramado da Arena MRV, com a notícia de que. O camisa 43 teve uma, e viralizou nas redes sociais.

Veja a reação de Wesley com a ida de Gabigol para o Cruzeiro

wesley descobrindo que o gabigol vai jogar no cruzeiro pic.twitter.com/7HyvD1Je6y — out of context brasileirão (@oocbrsao) November 10, 2024

Gerson também ficou sabendo ao vivo que o atacante já tinha um novo clube. O capitão teve uma reação mais contida do que o lateral, mas também mostrou surpresa. Além de Wesley,. O capitão teve uma

Gabigol tem contrato com o Flamengo até dezembro, mas não chegou a um acordo com a diretoria para renovar. Em seis anos com a camisa rubro-negra, disputou 305 e marcou 160 gols — sendo 17 deles em finais. Duas Libertadores (2019 e 2022), dois Brasileiros (2019 e 2020) e duas Copas do Brasil (2022 e 2024) na galeria de troféus foram mais do que suficientes para que ele se tornasse um dos maiores ídolos da história do time carioca.