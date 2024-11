Estádio 974, em Doha, no Catar - Divulgação / Fifa

Publicado 12/11/2024 16:54

Rio - A Fifa definiu nesta terça-feira (12) os estádios que vão receber os jogos da Copa Intercontinental de 2024. A competição, que será realizada no Catar entre os dias 11 e 18 de dezembro, vai ser disputada em dois locais que sediaram a Copa do Mundo de 2022: 974 e Lusail, palco da final entre Argentina e França.

O campeão da Libertadores, que será definido no dia 30 de novembro entre Atlético-MG e Botafogo, encara o Pachuca, do México, no 974, no dia 11 de dezembro. O vencedor enfrenta o Al-Ahly, do Egito, no dia 14, no mesmo local. A final será contra o Real Madrid, da Espanha, no dia 18, no Lusail.

A Copa Intercontinental vai substituir o Mundial de Clubes anualmente. Já o Mundial, por outro lado, vai ter um novo formato a partir de 2025, sendo disputado a cada quatro anos, com 32 clubes divididos em oito grupos. A primeira edição será realizada nos Estados Unidos, entre 15 de junho e 13 de julho.

Além disso, a Fifa fez mudanças no formato do Intercontinental. O campeão europeu foi "promovido" para a final, enquanto o campeão sul-americano foi "rebaixado", tendo que disputar duas partidas para chegar à decisão.