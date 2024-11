Léo Pereira durante a final da Copa do Brasil - Marcelo Cortes/Flamengo

Léo Pereira durante a final da Copa do BrasilMarcelo Cortes/Flamengo

Publicado 12/11/2024 16:33

Rio - Léo Pereira protagonizou uma cena inusitada na festa de comemoração do pentacampeonato da Copa do Brasil. O zagueiro do Flamengo gostou da camisa utilizada por um torcedor e pediu em troca de uma oficial de jogo, usada por ele mesmo.

A camisa do torcedor era de 1995, ano do centenário do Flamengo. Léo Pereira gostou da peça e fez um pedido inusitado para o rubro-negro. O momento aconteceu no banheiro da festa, nesta segunda-feira (11), na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Após vencer o jogo de ida por 3 a 1, no Maracanã, o Flamengo voltou a vencer o Atlético-MG, dessa vez por 1 a 0, domingo (10), na Arena MRV, em Belo Horizonte, e conquistou o pentacampeonato da Copa do Brasil.