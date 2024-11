Yuri Lara finalizou a segunda temporada pelo Yokohama FC com o ano mais artilheiro da carreira - Divulgação/Yokohama FC

Publicado 12/11/2024 16:23

O volante Yuri Lara conseguiu subir à primeira divisão do Campeonato Japonês junto ao Yokohama FC, que terminou com o vice-campeonato. O jogador com passagem pelo Vasco em 2022, comemorou o bom desempenho na temporada.