Sede da CBF, no Rio de Janeiro - Divulgação / CBF

Sede da CBF, no Rio de JaneiroDivulgação / CBF

Publicado 12/11/2024 16:31 | Atualizado 12/11/2024 16:33

Rio - Em um ofício enviado junto com as datas do calendário para 2025 , a CBF pediu para a Conmebol a extinção dos playoffs da Copa Sul-Americana, assim como a exclusão dos times do país na fase preliminar da Libertadores. Apesar disso, em troca, a entidade brasileira solicitou uma vaga adicional direta para a fase de grupos da Libertadores.

Um dos motivos é a expansão do calendário tanto da Conmebol quanto da Fifa, o que, de acordo com a CBF, impacta diretamente nas datas dos campeonatos nacionais, já que, os playoffs da Sul-Americana "interferem em duas datas do Brasileirão". Além disso, a criação da Copa Intercontinental e do novo Mundial de Clubes exigirão um total de 10 datas.

No entanto, a ideia da entidade brasileira era apenas uma sugestão. Isso porque, de acordo com o "ge", a confederação sul-americana nem sequer respondeu o ofício e não pretende mudar nada em suas competições até o fim dos atuais contratos comerciais, que terminam em 2026.

O objetivo da CBF era sensibilizar a Conmebol devido a participação de Athletico-PR, Cuiabá, Internacional e Red Bull Bragantino na fase que antecede as oitavas de final da Copa Sul-Americana, o que deixou os calendários das equipes com mais jogos, além da participação de Botafogo e Red Bull Bragantino na Pré-Libertadores.

Ambos os clubes fizeram quatro jogos para apenas um avançar à fase de grupos. Portanto, a proposta para uma vaga adicional seria para evitar o excesso de partidas.