Lançamento coletivo de carros da F1acontecerá em fevereiro de 2025, em LondresDivulgação/F1

Publicado 12/11/2024 17:16

A Fórmula 1 vai inovar no lançamentos dos seus carros para a temporada 2025. Nesta terça-feira (!2), a direção da categoria anunciou um grande evento, no dia 18 de fevereiro, na Arena O2, em Londres, para apresentar todos os carros do campeonato, com a presença dos 20 pilotos e dos respectivos dirigentes de cada equipe.



Será a primeira vez que as 10 equipes - Alpine, Aston Martin, Ferrari, Haas, Kick Sauber, McLaren, Mercedes, RB, Red Bull e Williams - apresentarão seus novos carros em um evento deste tipo, com suas pinturas específicas para a nova temporada. O evento vai marcar o início das comemorações dos 75 anos da F1.



A direção da F1 não divulgou detalhes sobre o grande evento. Mas avisou que terá entrevistas com os pilotos no palco, apresentadores "especiais" e forte carga de entretenimento, além de maior contato com os fãs. Os eventuais shows musicais e performances devem ser anunciados nas próximas semanas. Os ingressos começarão a ser vendidos no dia 15, quinta-feira.



Via de regra, as equipes apresentam seus carros novos em eventos isolados, geralmente transmitidos online, nos últimos anos. Mas sem a presença de torcedores. Por questões de orçamento, algumas anunciam somente as imagens dos novos modelos. Em 2025, será diferente, com uma dose maciça de entretenimento.



"Pela primeira vez, reuniremos nossos fãs, todas as 20 superestrelas do nosso esporte e alguns convidados muito especiais para dar o pontapé inicial oficial na nossa nova temporada e marcar nosso 75º ano de corrida", disse Stefano Domenicali, presidente e CEO da Fórmula 1.

"Com 2025 definido para ser uma temporada clássica após todo o drama até agora para 2024, esta é uma oportunidade fantástica para fãs de todas as idades vivenciarem de perto o incrível espetáculo de entretenimento que é a Fórmula 1."



O presidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), Mohammed Ben Sulayem, também celebrou o evento.

"A FIA está muito feliz em se juntar aos nossos colegas da FOM (F1) e a todas as equipes no evento de lançamento da temporada inaugural da Fórmula 1. A ocasião também servirá como um prelúdio adequado para uma celebração do 75º aniversário do esporte ao longo da temporada 2025."