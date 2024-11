Murillo em treino da seleção brasileira - Divulgação / CBF

Murillo em treino da seleção brasileiraDivulgação / CBF

Publicado 13/11/2024 13:29

Rio - Convocado para defender a seleção brasileira, o zagueiro Murillo, de 22 anos, está em alta no futebol europeu. De acordo com o jornal espanhol "Sport", os dois maiores clubes da Espanha, Real Madrid e Barcelona, estão de olho no futebol do ex-jogador do Corinthians.

Além deles, Chelsea e Juventus também estaria interessados. O jovem defende o Nottingham Forest, desde o ano passado. Ele foi negociado por 12 milhões de euros (R$ 64, 4 milhões na cotação da época). O clube inglês gostaria de 40 milhões de euros (cerca de R$ 244 milhões) para iniciar conversas por uma transferência.

A lesão de Éder Militão, que sofreu uma ruptura ligamentar no joelho direito, pode fazer o Real Madrid investir mais forte pela contratação de Murillo. O jogador, de 26 anos, não jogará mais na atual temporada europeia.

No total, pelo Nottingham Forest, Murillo entrou em campo em 47 partidas, anotando um gol e dando uma assistência. Pelo Corinthians, ele fez sua estreia como profissional no ano passado e fez apenas 27 jogos.