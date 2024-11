Marc Cucalón era visto como promissor na base do Real Madrid - Reprodução / Instagram

Publicado 13/11/2024 09:49

Marc Cucalón era considerado uma grande promessa do futebol espanhol e chegou a ser chamado de "o novo Xabi Alonso". Entretanto, essa expectativa não se transformará em realidade, após o meia do Real Madrid, de 19 anos, anunciar a aposentadoria precoce.

O motivo é uma uma infecção bacteriana na cartilagem do joelho direito. O jovem não atua há mais de dois anos, desde que fez uma cirurgia para reconstruir o ligamento cruzado do joelho, em setembro de 2022.



"Depois de várias complicações, minha lesão me obrigou a tomar a difícil decisão de dizer adeus ao futebol, pelo menos da maneira que sempre sonhei", afirmou Cucalón em carta postada na Internet.



"Durante estes últimos dois anos lutei física e mentalmente com todas as minhas forças, e tentei tudo ao meu alcance para voltar a desfrutar deste esporte, mas não foi possível me recuperar".



A decisão de se aposentar veio após ouvir alguns especialistas, que sugeriram ao jovem de 19 anos parar. Ele recebeu mensagens de apoio na internet.