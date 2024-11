Leidy Cardozo é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram

Leidy Cardozo é musa do OlimpiaReprodução / Instagram

Publicado 13/11/2024 09:20 | Atualizado 13/11/2024 11:53

Rio - A musa do Olimpia, Leidy Cardozo, afirmou que jamais chorou por algum homem após terminar um relacionamento. A beldade falou sobre as múltiplas opções que tem e também alertou sobre o caráter de algumas pessoas do sexo oposto.

fotogaleria

"Se um sai, vem outro melhor, é simples assim, o rei morto, rei posto. Nenhuma mulher deve ficar chorando por ninguém, o melhor é dizer “deixa passar o próximo”, é preciso beijar muitos sapos para chegar até o príncipe, e não precisa ter pressa", disse em entrevista ao portal paraguaio "Popular".

Leidy afirmou que as mulheres devem ser mais racionais em seus relacionamentos e observarem melhor a conduta masculina.

"Tem mulher que chora por um homem que não vale nada, é mesmo um capricho porque às vezes o amor te cega a tal ponto que você não percebe que idiota você tem ao seu lado", disse.