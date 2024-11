Ronaldinho Gaúcho postou foto na COP29 - Reprodução de Instagram

Ronaldinho Gaúcho postou foto na COP29Reprodução de Instagram

Publicado 13/11/2024 11:15



Ronaldinho Gaúcho está em Baku, no Azerbaijão, e foi atração na COP29, a Conferência do Clima da ONU, nesta quarta-feira (13). O craque brasileiro postou uma foto em frente ao painel principal do evento que debate ações para combater as mudanças climáticas.

Ronaldinho chegou acompanhado do empresário e amigo Adnan Ahmadzada, executivo da Socar, estatal de petróleo do Azerbaijão. E visitou o estande da Azchemco, empresa química cujo dono é o azerbaijano.



A presença do ex-jogador veio de um convite do governo do país, que tem como principal fonte da economia os combustíveis fósseis, um vilão do clima. As discussões na COP29, inclusive, buscam diminuir a utilização dessa fonte de energia.



As autoridades presentes no evento buscam, principalmente, fechar um acordo para financiar ações de redução de gases poluentes e do efeito estufa.