Gabigol e Flamengo vivem conflitoReprodução / Internet

Publicado 13/11/2024 10:23

Rio - A situação polêmica envolvendo os últimos momentos de Gabigol no Flamengo chegou a imprensa europeia. O jornal "A Bola" destacou o impasse entre o atacante e o clube carioca chamando a situação de "Guerra Aberta".

Outra publicação que abordou a situação foi o "Record", também de Portugal. O ídolo do Flamengo levou uma cutucada do diário esportivo: "Gabigol não consegue definitivamente ficar afastado de polêmicas", publicaram.

O Flamengo decidiu não relacionar Gabigol para a partida contra o Atlético-MG, nesta quarta-feira (13), no Maracanã, pela 33ª rodada do Brasileirão. Em nota, o clube afirmou que o futuro do jogador será decidido pelo vice de futebol, Marcos Braz, em reunião com seus representantes, e que a decisão visa "manter a harmonia do elenco rubro-negro".

A decisão do Flamengo de afastar o atacante aconteceu dois dias após a conquista do título da Copa do Brasil. Ainda no gramado da Arena MRV, Gabigol confirmou que não ficará no clube em 2025 e fez duras críticas à diretoria e ao ex-técnico Tite.

Gabigol causou um "climão" no vestiário do clube no intervalo da final da Copa do Brasil, também contra o time mineiro, no último domingo (10), na Arena MRV. O atacante se irritou ao saber que seria substituído por Bruno Henrique e não escondeu sua insatisfação com a decisão do técnico Filipe Luís.

Por meio das redes sociais, o atacante se manifestou dizendo que está à disposição para cumprir seu contrato com o Flamengo até dezembro e prometeu assistir ao jogo na arquibancada do Maracanã, no setor Norte, o mais popular do estádio.