Dorival em treino da seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Dorival em treino da seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF

Publicado 13/11/2024 10:47

Pará - O treinador da seleção brasileira, Dorival Júnior, pode ter dois problemas para escalar a seleção brasileira. O lateral-esquerdo Guilherme Arana e o volante André não participaram do treino, desta quarta-feira, e podem não enfrentar a Venezuela, nesta quinta-feira.

O jogador do Atlético-MG sofreu uma torção no tornozelo direito, enquanto o volante, que é cria de Xerém, sente dores no quadril direito. Eles iniciaram tratamento médico e irão viajar para a Venezuela junto da delegação.

Arana era visto como possível titular da seleção brasileira. Caso não tenha condições, Abner deverá ser escalado. Já André deve ser preterido por Bruno Guimarães e Gérson na partida desta quinta-feira.

O treinador vai definir nesta quarta a escalação para o jogo de quinta. E deve montar a equipe com a seguinte formação: Ederson; Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; Bruno Guimarães, Gerson e Raphinha (Lucas Paquetá); Savinho (Luiz Henrique), Igor Jesus e Vinícius Júnior.



Vindo de duas vitórias, na última Data Fifa, a seleção brasileira ocupa a quarta posição das Eliminatórias, com 16 pontos. A Venezuela ocupa o oitavo lugar, com 11 pontos. Depois do duelo de quinta, o Brasil volta a campo na próxima terça, dia 19, para receber o Uruguai na Arena Fonte Nova, em Salvador.