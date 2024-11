Marcelo deixou o Fluminense recentemente - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Marcelo deixou o Fluminense recentementeMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 13/11/2024 08:20

Rio - Após rescindir o contrato com o Fluminense no começo deste mês, o lateral-esquerdo Marcelo, de 36 anos, vem sendo pedido como reforço do Colo-Colo para a próxima temporada. A situação foi destacada pelo jornal espanhol "AS" em sua edição digital.

Tudo começou quando o craque parabenizou Maxi Falcón, zagueiro do Colo-Colo, pelo título do Campeonato Chile conquistado nos últimos dias. A situação empolgou os torcedores do clube que pediram a contratação de Marcelo.

Depois de um tempo, a esposa do defensor entrou na onda e fez um "convite" para Marcelo defender o Colo-Colo. Florencia Puso afirmou: "Te esperamos para conquistar a Libertadores em 2024", disse.

O lateral rescindiu o seu contrato com o Tricolor que ia até o fim do ano, após um desentendimento com Mano Menezes, treinador do Flu, no último dia 1. A permanência de Marcelo no clube carioca na próxima temporada era incerta.

Marcelo foi revelado pelo Fluminense e voltou ao clube carioca no começo do ano passado. Pelo Tricolor, ele conquistou neste período uma Libertadores, uma Recopa Sul-Americana e um Estadual. O seu futuro no futebol é desconhecido.