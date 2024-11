Jorge Sampaoli chegou recentemente ao clube francês - Rennes / Divulgação

Jorge Sampaoli chegou recentemente ao clube francêsRennes / Divulgação

Publicado 13/11/2024 08:52

Rio - Novo treinador do Rennes, da França, Jorge Sampaoli já chegou ao novo clube pedindo reforços. O argentino deseja contar com dois jogadores do atual elenco do Flamengo com quem trabalhou no ano passado. São eles: o zagueiro Fabrício Bruno e o meia Gérson.

Como a janela de transferências está fechada, as contratações seriam apenas para 2025. As informações foram dadas em primeira mão pelo portal "GE". O zagueiro Fabrício Bruno é um sonho de consumo antigo do próprio Rennes.

No meio deste ano, o clube francês ofereceu 14 milhões de euros (algo em torno de R$ 85,7 milhões) por Fabrício Bruno, mas o Flamengo acabou recusando. Com isso, o Rennes fechou com o senegalês Mika Faye, que estava no Barcelona, para o setor. Uma nova investida pode ser feita.

Gérson já trabalhou com Jorge Sampaoli no Olympique de Marselha, da França, e foi um dos destaques da equipe que conquistou o vice-campeonato da Ligue 1 em 2022. No ano seguinte, os dois estavam no Flamengo, e novamente o meia viveu bom momento.

Fabrício Bruno, de 28 anos, tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2028. Já Gérson, de 27 anos, tem contrato até o fim de 2027. Apesar do desejo do Rennes, o Rubro-Negro não deverá facilitar as negociações.