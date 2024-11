Diana Quintana é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram

Diana Quintana é musa do OlimpiaReprodução / Instagram

Publicado 12/11/2024 12:00 | Atualizado 12/11/2024 12:03

Rio - A musa do Olimpia, Diana Quintana, tem um corpo escultural e gosta de mostrá-lo nas redes sociais. A beldade costuma preservar uma marquinha de biquíni, que mostra que ela se expõe bastante ao sol. Diana admite que gosta de ser admirada pelos homens.

"Esse corpinho pode ser visto de frente e de trás, ser desejado de longe, e essa marquinha só é apreciada pelo homem que eu permito", afirmou em entrevista ao portal paraguaio "Popular".

Diana afirmou que sua "marquinha" faz sucesso entre os homens e que já recebeu muitas propostas indecentes de pessoas interessadas.

"Os meninos enlouquecem com minha marquinha, me enchem de elogios, me convidam para tomar sol em suas casas, em suas casas de campo, querem me levar de férias, me oferecem de tudo. Eu simplesmente aproveito o momento", disse.