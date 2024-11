Ravena Hanniely explorou aplicativo em Paris - Reprodução / Instagram

Publicado 10/11/2024 15:52 | Atualizado 10/11/2024 15:55

Rio - Musa dos Jogos Olímpicos, Ravena Hanielly, que estava na Europa, retornou ao Brasil, para um procedimento no bumbum. A beldade celebrou a novidade nas redes sociais e explicou para os seus admirados como tudo aconteceu.

"Eu estive fora do país, como vocês puderam acompanhar. Agora que regressei ao Brasil, voltei para colocar mais 150 ml em cada nádega. Agora, tenho ao todo 300 ml em cada bumbum! Preciso lembrar a vocês que o meu glúteo sempre foi bonito, mas não era volumoso. Com o procedimento de glúteo definitivo, é possível aumentar o volume e também fazer um novo desenho do glúteo. Eu amo um bumbum farto, redondo e volumoso! Agora, tenho 300 ml de bumbum. A meta é chegar a um litro!", escreveu a beldade nas redes sociais.

Ravena Hanielly foi eleita pela versão dinamarquesa da revista "Playboy", a musa dos Jogos Olímpicos de Paris, disputados na capital francesa neste ano. A beldade tem mais de 263 mil seguidores no Instagram.