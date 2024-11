Daniella Chavez é musa do OnlyFans - Reprodução / Instagram

Publicado 10/11/2024 13:51

Rio - A musa do OnlyFans, Daniella Chavez, reiniciou sua campanha para comprar o O'Higgins, clube da Série A do Campeonato Chileno. Em seu perfil oficial no "X", antigo Twitter, a beldade pediu apoio aos seus seguidores para arrecadar dinheiro.

"Quero iniciar minha compra do O'Higgins, desde que o povo de Rancagua (região do O'Higgins) me apoie. Se rolar, hoje inicio a campanha no Onlyfans e o dinheiro que falta será feito rapidamente", afirmou.

Em 2022, Daniella Chavez chegou a negociar a compra do O'Higgins, porém, de acordo com ela, o clube desistiu do negócio, devido ao preconceito porque a chilena é musa do OnlyFans, plataforma de conteúdo adulto.

Daniella se tornou famosa em 2015 após ter vivido um affair com Cristiano Ronaldo. Na ocasião, o português tinha um relacionamento com a russa Irina Shayk. Apesar da grande repercussão, Daniella afirmou que não teve um envolvimento mais profundo com CR7.