Eli Villagra é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram

Eli Villagra é musa do Cerro PorteñoReprodução / Instagram

Publicado 08/11/2024 13:50

Rio - A musa do Cerro Porteño, Eli Villagra, afirmou que não é uma mulher ciumenta. A beldade afirmou que ser seletiva na escolha de companheiros a ajuda na tarefa. Ela acredita que um homem qualificado não coloca a mulher em momentos de insegurança.

fotogaleria

"É difícil para mim ficar com ciúmes de alguém, isso raramente acontecia comigo. Porque acredito que uma mulher como eu não está aí para perder tempo com ciúmes, e se um homem realmente te ama e te respeita, ele não vai criar momentos que te façam sentir mal, desconfortável, insegura ou com ciúmes", disse em entrevista ao portal paraguaio "Popular".

Em relação ao sentimento que pode provocar em parceiros, Eli afirmou que é natural que ela seja visada por muitas pessoas. Porém, a beldade afirmou que a pessoa que estiver com ela deve sentir orgulho.

"Acho que o homem que está comigo pode sentir alguns ciúmes, pois não é fácil ter ao seu lado uma mulher bonita, confiante, inteligente e independente como eu. Por onde passo sempre chamo atenção pelo meu carisma, personalidade e boa aparência, então acho que ele pode sentir ciúmes por muitas pessoas me olharem, mas se ele realmente me ama, acho que ele deveria se sentir orgulhoso e feliz", disse.