Daniella Chavez é musa do OnlyFansReprodução / Instagram

Publicado 07/11/2024 10:49

Rio - A musa do OnlyFans, Daniella Chavez, se posicionou após a vitória de Donald Trump sobre Kamala Harris nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. A beldade ironizou a mobilização dos artistas norte-americanos em torno da candidata democrata e ainda fez um ensaio com as cores do país.

"Os de Hollywood e artistas tem menos peso que um bando de cabras", publicou em suas redes sociais, recebendo mensagens de apoio e de críticas de seus seguidores.

Daniella Chavez é nascida no Chile, mas vive no México. Em suas redes sociais, a beldade publicou imagens vestindo uma lingerie com as cores dos Estados Unidos e recebeu elogios dos seus fãs.

Daniella se tornou famosa em 2015 após ter vivido um affair com Cristiano Ronaldo. Na ocasião, o português tinha um relacionamento com a russa Irina Shayk. Apesar da grande repercussão, Daniella afirmou que não teve um envolvimento mais profundo com CR7.