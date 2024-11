Chloe Mia Brown é influenciadora e modelo - Reprodução / Instagram

Publicado 05/11/2024 14:50

Rio - A modelo e influenciadora digital, Chloe Mia Brown, causou um enorme alvoroço nas redes sociais ao responder uma publicação da ex-goleira de hóquei e atualmente musa do OnlyFans, Mikayla Demaiter.

A canadense utilizou sua conta oficial no "X", antigo Twitter para publicar mais um ensaio sensual. A ex-goleira divulgou três fotos de biquíni com os dizeres: "Trazendo um pouquinho do Céu para a Terra". Porém, Chloe Mia Brown respondeu com uma imagem sua também sensualizando.

"Posso ter um pedaço dessa sensualidade?", escreveu a influenciadora, gerando bastante comentários de seguidores na plataforma. "Querida, você é muito melhor que ela", "Quem é o tímida na sua opinião, Chloe?", "Não sejam gananciosas".

Mikayla Demaiter encerrou sua carreira no hóquei em 2020 para se dedicar ao OnlyFans e hoje tem mais de três milhões de seguidores no Instagram. Já Chloe Mia Brown tem 171 mil seguidores na mesma rede social.