Zidane nos tempos de técnico do RealAFP

Publicado 05/11/2024 13:30 | Atualizado 05/11/2024 13:37

Rio - O ex-jogador Leonardo, que já foi dirigente e treinador de clubes importantes como PSG, Milan e Juventus, abordou a situação de Zinedine Zidane. Sem trabalhar desde que deixou o Real Madrid em 2021, o francês costuma ser ventilado em outros clubes e seleções, mas sem acordo. O brasileiro afirmou que dirigir a equipe pentacampeã do mundo não seria uma boa para Zizou.

"Como jogador era fantástico. Tinha uma qualidade impressionante e ainda era decisivo. Fez três gols em finais de Copa do Mundo. Era único em campo. O seu futuro? Bem, não acho que seja uma boa assumir a seleção brasileira. No Brasil o momento é difícil porque há problemas na federação. Talvez não seja o melhor para Zidane comandar a seleção brasileira. O futuro de Zidane é a seleção francesa, não o Brasil. É mais lógico", afirmou em entrevista ao site francês "Le Figaro".

Zidane chegou a ter seu nome ventilado como possível técnico da seleção brasileira, após a Copa do Mundo de 2022. Porém, a CBF esperou Carlo Ancelotti até a renovação com o Real Madrid, colocando Ramón Menezes e Fernando Diniz como treinadores interinos. Atualmente, Dorival Júnior é o técnico efetivado da seleção brasileira.

Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues não tem sua continuidade na função garantida. Ele chegou a ser afastado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que considerou sua eleição ilegal. Após o ministro do STF, Gilmar Mendes, anular a decisão do TJ-RJ, a situação passou a ser analisada pelo pleno da Suprema Corte, mas ainda não teve um veredito final.