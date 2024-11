Neymar sofreu grave lesão - Divulgação / Al-Hilal

Publicado 04/11/2024 19:19

Rio - A lesão muscular de Neymar sofrida nesta segunda-feira na vitória do Al-Hilal sobre o Esteghlal, do Irã, pela Liga dos Campeões da Ásia, repercutiu nas redes sociais. Torcedores lamentaram mais uma contusão do camisa 10, que fez apenas sua segunda partida no ano de 2024.

"Impressionante, o Neymar não consegue atuar por 90 minutos", "Novamente, Neymar lesionado", "Incrível, parece que não consegue mais", "Que tristeza, novamente o Neymar", foram alguns dos comentários.

Neymar sentiu problema na parte posterior da coxa direita. Ele entrou aos 12 minutos do segundo tempo e teve uma atuação bem regular. Foram 28 minutos em campo, 34 ações com a bola e 18 passes certos, de acordo com o 'SofaScore'. O camisa 10, inclusive, chegou a aplicar um belo lençol em um jogador adversário.

De acordo com o treinador do Al-Hilal, Jorge Jesus, o brasileiro deve ficar duas semanas sem atuar. Esta foi a segunda partida de Neymar em 2024, antes, ele havia entrado também no segundo tempo na vitória da sua equipe sobre o Al-Ain por 5 a 4, pela Liga dos Campeões da Ásia, no fim do mês passado.

Em outubro de 2023, no duelo entre Brasil e Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, Neymar rompeu o ligamento cruzado anterior e o menisco do joelho esquerdo, precisando passar por cirurgia. Ele ficou mais de um ano sem jogar.