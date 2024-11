Logo da TV Globo - Reprodução

Publicado 04/11/2024 18:40

Rio - O Grupo Globo fechou acordo para transmitir a Copa Intercontinental da Fifa, torneio que será disputao em dezembro, no Catar, e terá a participação de Botafogo ou Atlético-MG, finalistas da Conmebol Libertadores. As informações são da "Folha de S. Paulo".

A negociação, além da TV aberta, inclui exibições no SporTV, que já transmitiu o duelo entre Al-Ahly, do Egito, e Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos na última semana, com vitória do time africano por 3 a 0. Cazé TV e Fifa+ são outras alternativas no streaming.

O campeão da Libertadores irá estrear na competição no dia 11 de dezembro, contra o Pachuca, do México. Quem avançar de fase cruzará com o Al-Ahly no dia 14, para poder enfrentar o Real Madrid na final, dia 18, em Lusail.

A Copa Intercontinental da Fifa substitui o antigo formato do Mundial de Clubes, que acontecia em todo mês de dezembro após a temporada do futebol brasileiro e em meio ao calendário da Europa. Em 2025, a Fifa planeja estrear o novo Mundial de Clubes, em competição com formato igual ao da Copa do Mundo - fase de grupos e mata-mata.