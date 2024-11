Luís Castro está livre no mercado desde setembro - Vitor Silva/Botafogo

Luís Castro está livre no mercado desde setembroVitor Silva/Botafogo

Publicado 04/11/2024 15:56 | Atualizado 04/11/2024 15:57

Rio - Vivendo uma temporada abaixo do esperado, o Corinthians já começou a se planejar para 2025. De acordo com o portal "UOL", mesmo com Ramón Díaz ainda empregado, o clube já fez uma sondagem pelo técnico Luís Castro, ex-Botafogo.

A diretoria do time paulista age com cautela, mas tem o técnico português como favorito para assumir a equipe em 2025. O Corinthians quer trabalhar com calma para entender quais são os planos de Castro para o futuro.

Luís Castro está livre no mercado desde sua saída do Al-Nassr, em setembro. O ex-técnico do Botafogo não tem pressa para assumir um novo clube e tem preferência por voltar ao trabalho somente em janeiro.

Enquanto isso, Ramón Díaz segue com a missão de livrar o Corinthians do rebaixamento. O Timão está na 15ª posição, com 35 pontos.