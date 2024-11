Esposa de Lewandiowski, Anna Lewandowska compartilhou vídeo da garagem de casa alagada - Reprodução de Instagram

Publicado 04/11/2024 15:26

Depois de castigar a região de Valência e Extremadura, agora é a vez de Barcelona sofrer com as fortes chuvas na Espanha. Nesta segunda-feira, a casa do centroavante polonês Robert Lewandowski foi afetada pela tempestade.



Anna Lewandowska, mulher do artilheiro polonês, compartilhou pelas redes sociais os estragos provocados. O casal mora em Castelldefels e várias ruas da região estão completamente alagadas.



O Serviço Meteorológico da Catalunha emitiu um alerta vermelho para a região de Barcelona e Tarragona. A tendência é o agravamento das condições climáticas até o final do dia. O aeroporto de El Prat foi afetado e 50 voos foram cancelados.



Por causa do mau tempo, o elenco profissional do Barcelona realizou suas atividades na parte interna do ginásio. O time do técnico Hansi Flick tem um compromisso nesta quarta-feira, pela Liga dos Campeões, quando visita o Estrela Vermelha, em jogo válido pela quarta rodada do torneio.



Com duas vitórias e uma derrota em três partidas, o Barcelona aparece na 10ª colocação na classificação empatado com Borussia Dortmund, Real Madrid, Benfica, Juventus, Lille e Feyenoord.