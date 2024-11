Arena MRV é o novo estádio do Atlético-MG - Divulgação/Arena MRV

Publicado 04/11/2024 14:55 | Atualizado 04/11/2024 14:58

Rio - O Flamengo largou na frente na final da Copa do Brasil. O Rubro-Negro venceu o Atlético-MG por 3 a 1, neste domingo (3), no Maracanã, e abriu uma boa vantagem para o jogo de volta, no próximo domingo (10), às 16h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte. O clube mineiro, por sua vez, prepara os últimos detalhes para o confronto decisivo.

O Atlético-MG finalizou nesta segunda-feira (4) o replantio do gramado da Arena MRV. O campo passou por reparos desde a última semana, tendo a base de argila trocada por areia, o que deve melhorar o aspecto e a drenagem em caso de chuva. Ao todo, cerca de 5,5 mil metros quadrados de campo foram substituídos. O próximo passo é o maquinário para tratar a grama.

Será a primeira vez que a Arena MRV receberá uma partida decisiva. O estádio já foi palco da decisão do Campeonato Mineiro, mas o Atlético-MG foi o mandante no jogo de ida. Portanto, o Flamengo pode se tornar o primeiro campeão da história do estádio do Galo. Para isso, pode perder por até um gol de diferença ou empatar para conquistar o quinto título da Copa do Brasil.