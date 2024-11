Gabriel Pec defende o Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos - Divulgação / LA Galaxy

Publicado 04/11/2024 14:11

Estados Unidos - Ex-atacante do Vasco, Gabriel Pec superou Luis Suárez e foi eleito como a contratação do ano na MLS. O jogador de 23 anos foi o primeiro brasileiro a faturar o prêmio oferecido pela liga de futebol dos Estados Unidos.

Pec ficou com o troféu após receber 37,53% dos votos. Em segundo lugar, veio Suárez, contrato pelo Inter Miami para atuar ao lado de Messi, com 27,63%. Outro ex-vascaíno, Luca Orellano, do Cincinnatti, completou o pódio com 12,53%.

A escolha da melhor contratação do ano na MLS é feita por votação de um júri que conta com jogadores, membros das comissões técnicas dos clubes e jornalistas. Além desse prêmio, Pec também pegou uma vaga no Time das Estrelas da MLS na temporada.

Após ser contratado junto ao Vasco no início do ano, o atacante viveu grande temporada com a camisa do Los Angeles Galaxy. Foram 16 gols e 14 assistências neste período, se tornando o jogador mais jovem da história de seu clube a participar de 30 gols em uma única temporada.