Diego Simeone é o treinador do Atlético de Madrid - AFP

Publicado 04/11/2024 11:00 | Atualizado 04/11/2024 11:08

Rio - Filho do técnico Diego Simeone, do Atlético de Madrid, Gianluca Simeone, do Rayo Majadahonda, foi acusado de racismo na Espanha. O jovem atacante teria insultado Julio Martínez, do Guadalajara, neste domingo (3), em derrota por 3 a 0, pela quarta divisão espanhola.

O juiz da partida, Thierry Torres Rodríguez, relatou a denúncia de Julio Martínez na súmula, mas ressaltou que ninguém da equipe de arbitragem ouviu as ofensas. O jogo chegou a ficar paralisado por cerca de dois minutos. Gianluca se manifestou nas redes sociais e negou as acusações do adversário.

"No minuto 95, ativei o protocolo de insultos racistas porque o jogador de número 18 do Guadalajara, Julio Rafael Martínez Escorcia, me comunicou que o atleta de número 9 do Rayo Majadahonda, Gianluca Simeone Baldini, usou os seguintes termos: 'maldito macaco, negro de m...'", relatou o árbitro.

Gianluca Simeone, de 26 anos, iniciou a carreira no River Plate e passou por times de menor expressão no futebol argentino, chileno e espanhol. Ele foi contratado pelo Rayo Majadahonda em 2024. No ano passado, gerou polêmica após provocar torcedores do Real Madrid durante clássico no Metropolitano.