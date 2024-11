Derrota de Vini Jr na Bola de Ouro foi ironizada por torcedores do Barcelona e Atlético de Madrid - Josep Lago / AFP

Publicado 04/11/2024 08:00

Rio - Torcedores do Barcelona e Atlético de Madrid ironizaram a derrota de Vini Jr na Bola de Ouro. Dias após ser superado pelo espanhol Rodri, do Manchester City , o brasileiro foi provocado com gritos de "bola de praia", uma adaptação do canto da torcida do Real Madrid que pedia a vitória na premiação.