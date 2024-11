Evanilson fez o segundo do Bournemouth no confronto de sábado (2) - Justin Tallis / AFP

Evanilson fez o segundo do Bournemouth no confronto de sábado (2)Justin Tallis / AFP

Publicado 03/11/2024 21:55

Atacante do Bournemouth, Evanilson comemorou o gol marcado e a vitória por 2 a 1 sobre o Manchester City, no último sábado (2). O brasileiro, cria do Fluminense , balançou a rede pelo segundo jogo seguido no Campeonato Inglês.

Leia mais: Raphinha sai em defesa de Vini Jr e condena racismo

"Esse é um dia que vai ficar marcado para sempre na minha memória. A gente sabe o quanto é difícil jogar contra o Manchester City, uma equipe extremamente qualificada, mas conseguimos conquistar essa vitória e eu pude marcar mais uma vez", declarou o camisa 9 após o confronto.

"Atacante vive de gols, e estou feliz por ajudar minha equipe mais uma vez. É um resultado que fica para a história do clube. Acho que nossa dedicação tática durante toda a partida fez a diferença, junto com o apoio do nosso torcedor. Somos muito fortes jogando em casa e é uma soma de sucesso", afirmou.

Leia mais: Jorge Jesus critica Dorival por não convocar jogador para a Seleção

Para marcar, em rápido contra-ataque, o centroavante recebeu cruzamento da esquerda e empurrou de carrinho para dentro do gol.

Espaço na seleção brasileira

Depois, só entrou em campo nas quartas de final da competição, nos últimos minutos da segunda etapa no empate sem gols com o Uruguai

Desde então, não apareceu mais na lista do técnico Dorival Júnior. Para a data Fifa de novembro, o comandante convocou Igor Jesus, do Botafogo, para exercer a função de camisa 9 .