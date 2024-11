Raphinha em clássico com o Real Madrid no Santiago Bernabéu - AFP

Raphinha em clássico com o Real Madrid no Santiago BernabéuAFP

Publicado 03/11/2024 11:37

Leia mais: Gols pela Seleção credenciam grande início de temporada de Raphinha



. A dupla, inclusive, reagiu de forma diferente aos ataques vindos da arquibancada, segundo o atacante.



"Sabemos que os torcedores rivais podem tentar fazer de tudo para que as coisas não saiam bem e que devemos estar focados, mas quando te insultam e esses insultos os levam para outro lugar, é mais complicado", declarou Raphinha em entrevista ao jornal 'El País'. Além do brasileiro, Lamine Yamal e Ansu Fati foram alvos no estádio do clube merengue . A dupla, inclusive, reagiu de forma diferente aos ataques vindos da arquibancada, segundo o atacante."Sabemos que os torcedores rivais podem tentar fazer de tudo para que as coisas não saiam bem e que devemos estar focados, mas quando te insultam e esses insultos os levam para outro lugar, é mais complicado", declarou Raphinha em entrevista ao jornal 'El País'.

Leia mais: Raphinha conta como foi mudar de posição no Barcelona



"Eu falei com Ansu Fati depois e ele nos contou o que havia acontecido. Estava mais triste. Com Lamine ouvimos que nos falavam coisas, mas não entendíamos exatamente o que diziam. Mas Ansu entendeu. Depois assistimos aos vídeos e foi aí que percebemos o que comentaram", disse.



O camisa 11 também exaltou a postura de Vini Jr, seu companheiro de seleção brasileira: "Não sabemos o que aconteceu em sua infância. Não sabemos o que ouviu quando era pequeno. Essas coisas levam as pessoas ao limite e isso o incomoda muito".



"Ele é um menino sorridente, está sempre fazendo piadas. Eu entendo sua raiva. Mas não estou na sua situação, então não posso dizer o que faria no seu lugar", ponderou. "Eu falei com Ansu Fati depois e ele nos contou o que havia acontecido. Estava mais triste. Com Lamine ouvimos que nos falavam coisas, mas não entendíamos exatamente o que diziam. Mas Ansu entendeu. Depois assistimos aos vídeos e foi aí que percebemos o que comentaram", disse.O camisa 11 também exaltou a postura de Vini Jr, seu companheiro de seleção brasileira: "Não sabemos o que aconteceu em sua infância. Não sabemos o que ouviu quando era pequeno. Essas coisas levam as pessoas ao limite e isso o incomoda muito"."Ele é um menino sorridente, está sempre fazendo piadas. Eu entendo sua raiva. Mas não estou na sua situação, então não posso dizer o que faria no seu lugar", ponderou.