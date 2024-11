Guilherme Arana é um dos principais jogadores do Atlético-MG - Pedro Souza / Atlético-MG

Publicado 03/11/2024 08:46

Rio - Um dos destaques do Atlético-MG, Guilherme Arana projetou a decisão da Copa do Brasil contra o Flamengo . Os times iniciam, neste domingo (3), às 16h (de Brasília), no Maracanã, a briga pela taça do torneio nacional.

"Vamos enfrentar uma equipe grande, que também tem um orçamento elevado. Será muito difícil, decidido nos detalhes. Não adianta só olhar eles jogarem. Temos um bom time e precisamos fazer nosso jogo", ponderou o defensor na chegada à concentração no Rio de Janeiro.



"Nós temos grandes profissionais no clube. Em uma final, tem que ter o algo a mais. Temos elenco e grandes jogadores, que estão retornando de lesão, e podem ajudar", disse.



O Galo terá praticamente todos os atletas à disposição . Técnico do clube mineiro, Gabriel Milito só não poderá contar com Deyverson e Fausto Vera (defenderam outros times na atual edição) e Cadu (lesionado).