Marcelinho Machado (centro), ídolo do Flamengo no basquetePaula Reis/Flamengo

Publicado 02/11/2024 16:43

Rio - Um dos maiores ídolos da história do basquete do Flamengo, Marcelinho Machado foi eternizado na sede da Gávea, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O Rubro-Negro inaugurou uma quadra na manhã deste sábado (2) batizada com o nome do ex-jogador, que compareceu ao evento ao lado de amigos e familiares.

"É uma emoção indescritível, um orgulho muito grande. Como rubro-negro eu não sonhava em um dia conquistar o que eu conquistei dentro do Flamengo. Não sonhava em ser tão importante num clube com tanta tradição e tanta história. Acho que (essa quadra) é um reflexo dessa história. Agradeço ao Flamengo pela homenagem. O amor que eu tenho por esse clube é imensurável, não consigo colocar em palavras. Ter uma quadra com meu nome mostra que tudo valeu a pena, todo esforço que eu fiz para ajudar o Flamengo a chegar ao topo do basquete nacional", disse.

Marcelinho chegou ao Flamengo em 2007 e se aposentou há seis anos, tendo conquistado os títulos de Campeão do Mundo (2014), Campeão da Liga das Américas (2014), Campeão Sul-Americano (2009), Pentacampeão do Novo Basquete Brasil (NBB, 2009, 2013, 2014, 2015 e 2016), Campeão Brasileiro (antes do NBB, em 2008) e Estadual (10x).

Em seu currículo robusto estão também títulos de Pan-Americano pela seleção brasileira, em 1999, 2003, 2007, Copa América 2005 e 2009 e Sul-Americano em 1999 e 2003.

O ala ainda foi MVP (melhor jogador) do NBB nas edições 2008/2009 e 2009/2010, e é também o recordista de pontuação em um jogo contra São José, com 63 anotados na Arena da Barra, em 2010. Atualmente, o ex-jogador trabalha como comentarista em jogos de basquete no Grupo Globo.