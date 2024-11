Jimmy Butler, ala-armador do Miami Heat - Nathaniel S. Butler / AFP







Rio - Um dos principais jogadores da NBA, Jimmy Butler voltou a comentar a vontade de vestir a camisa do Flamengo . O atleta do Miami Heat deu entrevista na última sexta-feira (1) e, além do Rubro-Negro, falou sobre o Santos.

"Eu quero jogar no Flamengo quando terminar minha carreira na NBA. Eu gostaria de jogar pelo Santos também, mas eles só tem time de basquete 3x3. Então eu não iria para o Santos, mas gostaria muito de jogar pelo Flamengo", declarou o camisa 22.

O norte-americano já visitou o CT Ninho do Urubu, vestiu o uniforme e bateu bola com os jogadores de futebol do Flamengo, em meados de 2023.

Na atual temporada, Jimmy Butler está com média de 16 pontos, cinco rebotes e seis assistências, e é o principal destaque do Miami Heat. A equipe ocupa a oitava posição na Conferência Leste, com duas vitórias e duas derrotas.