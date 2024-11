Bernardo Faria (à esquerda) e Douglas Moreira (à direita) miram êxito em sala fazendo o Enem e no campo com o Flamengo - Arquivo pessoal / Bernardo Faria e Douglas Moreira

Publicado 03/11/2024 07:00

tensão em dobro neste domingo (3) e no próximo (10). As provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e as finais da Copa do Brasil, entre



Ao mesmo tempo em que precisarão de concentração total para fazer a prova, os rubro-negros terão de lidar com a ansiedade para saber como está o jogo, que começará no meio da realização do exame, às 16h (de Brasília). A data, inclusive, gerou polêmica antes do embate:



Torcedor do clube carioca desde criança, Douglas Moreira, de 21 anos, se mudou recentemente do Rio para Potim, interior de São Paulo, e irá encarar uma viagem de quatro horas de volta à capital para fazer o Enem. Ele, que tem como a final mais marcante a da Copa do Brasil de 2013, quando o Rubro-Negro sagrou-se campeão em cima do Athletico-PR, destacou as emoções que vai enfrentar enquanto estiver fazendo o exame durante o andamento da decisão.



"Eu diria que é essa a palavra: nervosismo. Ainda mais por saber que eu não vou poder estar assistindo ao jogo, apenas ouvindo os gritos da rua. E às vezes nem isso. Vou estar totalmente no escuro e tendo que me concentrar na prova também", disse Douglas, que fará o exame pela quarta vez e pretende cursar Jornalismo.



Douglas Moreira (à esquerda) ao lado do pai Luis Henrique, no Maracanã Arquivo pessoal / Douglas Moreira



A sensação também é compartilhada por Bernardo Faria, de 17 anos. Flamenguista por influência direta da família e frequentador assíduo do Maracanã, o jovem estudante esteve presente nas últimas quatro finais do Flamengo na Copa do Brasil - 2013, 2017, 2022 e 2023 -, mas terá outro compromisso neste ano. Ele deseja ingressar no Ensino Superior para cursar Direito e admitiu estar triste por não conseguir assistir a nenhum dos dois jogos.



"Eu fico triste por não poder acompanhar. Uma final então me deixa ainda mais decepcionado, mas estarei torcendo para que o Flamengo faça um grande jogo. Este ano não teve jeito, vou ter que fazer a prova", relatou.

Bernardo Faria (à esquerda) ao lado do tio Marcelo Costa, na arquibancada do Maracanã Arquivo pessoal / Bernardo Faria

Silêncio absoluto ou gritaria?

Um dos grandes problemas de fazer o Enem no mesmo horário da final será ouvir gritos vindos da rua, já que, além de tirar a concentração, geram curiosidade para saber se saiu um gol ou não. A torcida para que haja silêncio total durante a realização do exame é um desejo de ambos os estudantes.



"Eu realmente prefiro não ouvir nada, mas acho que vai ser um pouco difícil, porque irei fazer a prova em Vila Isabel, perto do Maracanã. Então, já que é uma região muito boêmia, provavelmente ouvirei muitos gritos", contou Douglas.



"Prefiro o silêncio. Eu me conheço melhor do que ninguém. Vou ficar nervoso se ouvir um grito ou xingamento", afirmou Bernardo.

Ansiedade pelo resultado

Para a dupla, o sentimento é mútuo: descobrir quanto foi o jogo logo depois de terminar a prova.

"A primeira coisa que eu vou fazer, assim que eu puder pegar o celular, é conferir o resultado ou o jogo, se estiver rolando ainda, no primeiro bar que tiver na esquina. Tenho muita fé que vai dar tudo certo, tanto para nós torcedores que farão a prova quanto para os jogadores do Flamengo", declarou Douglas.



"Não tenho dúvida de que a primeira coisa que vou fazer ao acabar a prova vai ser conferir quanto foi o jogo no celular. Depois, assim que chegar em casa vou ver os melhores momentos para ver como foi o desempenho do time", garantiu Bernardo.



O jogo

Flamengo e Atlético-MG iniciam, às 16h (de Brasília) deste domingo, no Maracanã, a disputa pelo título da Copa do Brasil. Na outra semana, dia 10, no mesmo horário, o Rubro-Negro irá até a Arena MRV para tentar buscar o penta da competição.

*Reportagem dos estagiários Lucas Dantas e Theo Faria, sob supervisão de Lucas Felbinger