Gabriel Milito, técnico do Atlético-MG, terá praticamente todos à disposição para enfrentar o Rubro-NegroPedro Souza / Atlético-MG

Publicado 02/11/2024 18:37

Rio - O técnico Gabriel Milito terá dois reforços importantes para enfrentar o Flamengo no jogo de ida da decisão da Copa do Brasil: Bernard e Zaracho. A dupla se recuperou de lesão e estará à disposição para o confronto deste domingo (3), às 16h (de Brasília), no Maracanã.

O camisa 20 estava fora de ação desde setembro, quando sofreu ruptura do ligamento colateral medial do joelho direito. Já o argentino, com problemas no púbis, não entra em campo desde agosto. Ele, inclusive, precisou passar por cirurgia.

Por outro lado, o Galo não poderá contar com Deyverson e Fausto Vera, uma vez que defenderam outros times na atual edição do torneio. O atacante Cadu, machucado, também será desfalque.

Sendo assim, de acordo com o site 'ge', a provável escalação é: Everson; Lyanco, Battaglia e Alonso; Scarpa, Otávio, Alan Franco, Arana (Zaracho) e Rubens (Arana); Paulinho e Hulk.

Após o confronto de ida no Rio de Janeiro, as equipes medirão forças no dia 10, no mesmo horário, na Arena MRV, em Belo Horizonte, para definir quem levantará a taça.