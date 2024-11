Lando Norris dominou a pista molhada para garantir a primeira posição no início da corrida deste domingo (3) - Nelson Almeida / AFP

Lando Norris dominou a pista molhada para garantir a primeira posição no início da corrida deste domingo (3)Nelson Almeida / AFP

Publicado 03/11/2024 10:04 | Atualizado 03/11/2024 11:17

São Paulo - O piloto britânico Lando Norris (McLaren) vai largar em primeiro lugar no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 após superar neste domingo (3) seu compatriota George Russell (Mercedes), e o japonês Yuki Tsunoda (Racing Bulls), terceiro na classificação num dia marcado novamente pela chuva intensa em São Paulo.



Líder do campeonato, o holandês Max Verstappen (Red Bull), registrou uma decepcionante 12ª colocação, mas largará cinco posições mais atrás devido a uma penalidade, acrescentando emoção à disputa pelo título com Norris.



A prova no Autódromo de Interlagos, número 21 das 24 desta temporada, está marcada para este domingo às 12h30 (horário de Brasília).

Confira o grid de largada no GP de São Paulo

1º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min23s405



2º - George Russell (ING/Mercedes), 1min23s578



3º - Yuki Tsunoda (JAP/RB), 1min24s111



4º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1min24s475



5º - Liam Lawson (NZE/RB), 1min24s484



6º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min24s525



7º - Alex Albon (TAI/Williams), 1min24s657



8º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min23s686



9º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min28s998



10º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), sem tempo



11º - Valtteri Bottas (FIN/Kick Sauber), 1min26s472



12º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), 1min28s158



13º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), 1min29s406



14º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min29s614



15º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min31s150



16º - Oliver Bearman (ING/Haas), 1min31s229



17º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min27s771*



18º - Franco Colapinto (ARG/Williams), 1min31s270



19º - Nico Hülkenberg (ALE/Haas), 1min31s623



20º - Guanyu Zhou (CHN/Kick Sauber), 1min32s263



*o piloto sofreu punição de cinco posições