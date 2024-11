Hulk, do Atlético-MG, na chegada do elenco ao Rio de Janeiro - Reprodução/Redes sociais

Hulk, do Atlético-MG, na chegada do elenco ao Rio de JaneiroReprodução/Redes sociais

Publicado 02/11/2024 20:32

Rio - A delegação do Atlético-MG desembarcou no Rio de Janeiro no início da noite deste sábado (2), contando com muito apoio do seu torcedor às vésperad do duelo com o Flamengo. No domingo, as equipes se enfrentam no Maracanã, às 16h (de Brasília), pela ida da grande final da Copa do Brasil.

Cerca de 50 torcedores do clube mineiro marcaram presença em um hotel na Barra da Tijuca, Zona Oeste da cidade. O elenco chegou por volta das 19h.

Na descida do ônibus, os jogadores pararam para rápido contato com os fãs na frente do saguão, tiraram fotos e distribuíram autógrafos. O técnico Gabriel Milito foi muito festejado, assim como Hulk, principal nome da equipe de Belo Horizonte.