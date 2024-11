Safety -car fez várias inspeções na pista até a FIA definir pelo cancelamento das classificatórias - Sebastiao Moreira / AFP

Publicado 02/11/2024 17:30 | Atualizado 02/11/2024 19:07

Um temporal no início da tarde deste sábado (2) causou transtornos no Autódromo de Interlagos minutos antes do início do treino classificatório para definição do grid de largada do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 e causou adiamento. De acordo com a Defesa Civil, o bairro de Interlagos foi o mais atingido com 49 milímetros de chuva.

A forte chuva afetou algumas estruturas do autódromo. O túnel que liga a entrada principal do circuito ao setor atrás dos boxes ficou alagado logo nos primeiros minutos de temporal. Isso também atrapalhou a homenagem que seria feita a Ayrton Senna a partir das 17, com Lewis Hamilton pilotando a McLaren com a qual o brasileiro foi bicampeão mundial, em 1990.



Com isso, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) decidiu atrasar o início do treino classificatório, marcado originalmente para às 15h. A atividade foi remarcada por sete vezes até ser definitivamente cancelada e reagendada para para a manhã de domingo, às 7h30, enquanto a corrida principal será às 12h30, sendo antecipada.



"As condições não são seguras para pilotar, infelizmente essa é a situação", lamentou Stefano Domenicali, chefe da Fórmula 1.

O piloto Lewis Hamilton, da Mercedes, brincou com a situação ao abordar Domenicali nos boxes: "Eu quero pilotar, nos dê pneus melhores", afirmou o heptacampeão mundial.



Domenicali afirmou que a FIA está se organizando para ver qual o melhor horário e encaixar o treino classificatório, desde que as condições climáticas não tornem o percurso perigoso. A previsão do tempo indica que o domingo será chuvoso na região de Interlagos.