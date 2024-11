Liverpool vive grande fase na temporada e é o novo líder da Premier League - Darren Staples / AFP

Publicado 02/11/2024 14:41

Inglaterra - O Liverpool é o novo líder da Premier League. Neste sábado (2), a equipe comandada por Arne Slot venceu o Brighton por 2 a 1 em Anfield e contou com a derrota do Manchester City para o Bournemouth, pelo mesmo placar.

Com os resultados da décima rodada, os Reds assumiram a ponta com 25 pontos somados contra 23 do time de Pep Guardiola.

Em Anfield, sem vida fácil para o Liverpool. O Brighton abriu o placar aos 14 minutos do primeiro tempo com Kadioglu e chegou a criar outras oportunidades, mas não conseguiu ampliar. No segundo tempo, tudo mudou e os donos da casa mostraram aa superioridade.

Aos 24 minutos, Gakpo arriscou de longa distância e empatou. Aos 28, Salah, que vive momento de incerteza quanto sua permanência no próximo ano, recebeu de Jones em belo lance de contra-ataque e pegou de primeira para fazer 2 a 1 e dar números finais.