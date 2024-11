Luiz Onmura foi o primeiro medalhista brasileiro nascido no país do judô - Divulgação

Publicado 02/11/2024 13:18

O esporte brasileiro está de luto com a morte, na sexta-feira (1) em Santos, de Luiz Onmura, medalhista de bronze na Olimpíada de Los Angeles, em 1984. O ex-judoca tinha 64 anos e lutava há dois contra um câncer na língua (carcinoma espinocelular).



Onmura tornou-se o primeiro nascido no Brasil a subir ao pódio no judô, na categoria até 71 kg, encerrando jejujm de 12 anos. Antes dele, Chiaki Ishii conquistou a primeira medalha nesse esporte, em Munique-1972, mas nasceu no Japão e se naturalizou brasileiro.



"É um momento de muita tristeza e consternação. Ficaremos para sempre com a lembrança das suas conquistas, que deram muitas alegrias à família do judô e ao povo brasileiro. Seu legado será eterno", lamentou o presidente da Confederação Brasileira de Judô (CBJ), Silvio Acácio Borges.



Além de Los Angeles, Luiz Onmura disputou outras duas edições de Olimpíada: a de Moscou-1980 e Seul-1988. Ele também foi prata em três Pan-Americanos: San Juan-1979, Caracas-1983 e Indianápolis-1987.



Policial civil aposentado, o ex-judoca deixa a esposa, Stefania Ribeiro, e as filhas Giulia e Yumi.