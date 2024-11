Carros da McLaren dominaram a corrida sprint do GP de São Paulo de Fórmula 1 - Nelson Almeida / AFP

Carros da McLaren dominaram a corrida sprint do GP de São Paulo de Fórmula 1Nelson Almeida / AFP

Publicado 02/11/2024 11:42 | Atualizado 02/11/2024 12:05

A McLaren fez jogo de equipe e garantiu a vitória de Lando Norris na corrida sprint do GP de São Paulo, neste sábado (2). O piloto inglês largou em segundo e manteve a posição até a 22ª volta, quando o companheiro de equipe e então líder da prova na pista de Interlagos, Oscar Piastri, recebeu a ordem para trocar de posição. Max Verstappen, da Red Bull Racing, completou o pódio.

diminuiu em mais dois a distância no Mundial de Pilotos de Com o resultado, Norris somou oito pontos contra seis do holandês e, assim,de Fórmula 1 . Essa diferença, que agora está em 45 pontos, pode diminuir ainda mais no domingo (3).

A McLaren é a favorita para vencer a corrida, com largada às 14h (de Brasília). Antes, na tarde deste sábado às 15h, acontece o treino que definirá o grid.

Como foi a corrida sprint

Em uma largada sem incidentes, Piastri manteve o primeiro lugar, seguido por Norris. Já Verstappen seguiu em quarto, atrás da Ferrari de Charles Leclerc.

Essa foi a grande disputa nas primeiras voltas, com o holandês chegando a ficar de lado para ultrapassar o monegasco, sem sucesso.

A partir da volta 5, Norris passou a se comunicar no rádio com a McLaren, para que Piastri trocasse de posição. O que não aconteceu mesmo sob risco de ataque dos dois carros que vinham atrás.

Ele só conseguiu abrir vantagem quando Verstappen foi para cima de Leclerc mais uma vez, mas só conseguiu a ultrapassagem na volta 18.

O líder do Mundial, que mostrou bom ritmo com a Red Bull e surpreendeu, então começou a perseguição pelo segundo lugar. Mas antes de se aproximar, a McLaren fez a troca de posições a duas voltas do fim.

E por muito pouco não conseguiu, já que naquele momento Nico Hulkenberg, da Haas, parou em posição perigosa, com problemas no motor. O Safety Car virtual foi acionado e os carros tiveram que andar num limite de velocidade.

Na última volta, o SCV saiu e Verstappen por pouco não ultrapassou Piastri, que se defendeu bem.

A classificação final

1º - Lando Norris (ING/McLaren)



2º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), a 0s593



3º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), a 1s497



4º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 5s656



5º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), a 7s224



6º - George Russell (ING/Mercedes), a 12s475



7º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), a 10s161



8º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), a 10s717



9º - Liam Lawson (NZL/RB), a 20s773



10º - Alexander Albon (TAI/Williams), a 24s606



11º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), a 29s764



12º - Franco Colapinto (ARG/Williams), a 33s233



13º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), a 34s128



14º - Oliver Bearman (ING/Haas), a 35s507



15º - Yuki Tsunoda (JAP/RB), a 41s374



16º - Valtteri Bottas (FIN/Kick Sauber), a 43s231



17º - Guanyu Zhou (CHN/Kick Sauber), a 54s139



18º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), a 56s537



19º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a 57s983



Não completou:



Nico Hülkenberg (ALE/Haas)