Pepê interrompeu um ataque promissor e protagonizou lance de fair play com adversário em PortugalReprodução

Publicado 04/11/2024 09:30 | Atualizado 04/11/2024 09:40

Rio - O atacante Pepê, do Porto, protagonizou um lance de fair play e foi aplaudido durante a vitória por 4 a 0 sobre o Estoril, neste domingo (3), pelo Campeonato Português. O jogador brasileiro interrompeu um ataque promissor após o zagueiro Pedro Amaral sentir uma lesão e cair no gramado.

O lance ocorreu aos 23 minutos do primeiro tempo, quando o Porto vencia por 1 a 0. Pepê foi lançado em velocidade e ganhou do zagueiro Pedro Amaral, que sentiu a coxa direita. O brasileiro, que entraria livre de frente para o gol, interrompeu a jogada para o atendimento médico do adversário.

Pepê, ex-jogador do Grêmio, atualmente no Porto, optou por não marcar o gol após um adversário se machucar durante a jogada.



BAITA ATITUDE!



pic.twitter.com/WKmfIXnHMd — Fut Brasileirão (@futbrasileirao_) November 3, 2024

Apesar de desistir de uma chance clara, Pepê não passou em branco e foi premiado marcando um gol aos 28 minutos, cinco após o lance de fair play. O brasileiro Galeno marcou duas vezes, enquanto o inglês Danny Namaso completou o placar da goleada portista sobre o Estoril.

Com a vitória, o Porto se manteve em segundo lugar, com 27 pontos, e na cola do líder Sporting, com 30. O time portista volta a campo na próxima quinta-feira (7), às 17h (de Brasília), contra a Lazio, fora de casa, pela quarta rodada da Liga Europa.