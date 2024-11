Vibração de Verstappen após a vitória em Interlagos - Miguel Schincariol / AFP

Vibração de Verstappen após a vitória em InterlagosMiguel Schincariol / AFP

Publicado 04/11/2024 10:20 | Atualizado 04/11/2024 10:24

São Paulo - Max Verstappen brilhou em Interlagos. Apesar da forte chuva que caiu em São Paulo, o piloto superou as adversidades, largou em 17º lugar, venceu o GP de São Paulo , neste domingo (3), e se aproximou do quarto título da carreira. Foi a oitava vitória do holandês na temporada.

Com a vitória em Interlagos, Verstappen chegou a 62 na carreira e é o terceiro com mais triunfos na história da Fórmula 1, atrás de Lewis Hamilton, com 105, e Michael Schumacher, com 91. Entre as principais vitórias da carreira, o resultado em São Paulo neste ano teve um sabor especial para o quase tetracampeão.

"Essas duas corridas (2016 e 2024) estão no meu top 10, mas a desse ano foi bem mais crucial. Naquela época, eu não tinha nada a perder, não tinha uma briga pelo título e vim do fundo do grid. Dessa vez, eu tinha mais coisa em jogo, então precisava me controlar e estar mais alerta. Foi a melhor de todas", disse.

Em 2016, Max Verstappen também brilhou na chuva em Interlagos. Apesar de largar em quarto lugar, o holandês caiu para 11º após um erro de estratégia, mas deu a volta por cima após o início da chuva. O piloto escalou o grid, terminou em terceiro lugar e foi exaltado pelo público.

Verstappen venceu o GP de São Paulo pela terceira vez. Além da vitória neste ano, ele também subiu ao lugar mais alto do pódio em 2019 e 2023. Ele igualou o alemão Sebastian Vettel com três vitórias no Brasil. Ambos ficam atrás do francês Alain Prost (6), do alemão Michael Schumacher e do argentino Carlos Reutemann (4).