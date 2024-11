Arturo Vidal em ação pelo Colo-Colo - Rodrigo Arangua / AFP

Publicado 04/11/2024 12:13

O chileno Arturo Vidal foi acusado de agressão sexual por uma mulher que esteve em uma festa organizada por jogadores do Colo Colo, clube do veterano jogador ex-Flamengo. O Ministério Público do Chile confirmou a informação nesta segunda-feira (4).

Em uma breve mensagem aos jornalistas, o MP confirmou que "existe uma queixa de agressão sexual no bar (...) mas ninguém foi detido".

A denúncia é "contra jogadores do Colo Colo", incluindo Vidal, acrescentou o MP em comunicado, que não informou os nomes de outros atletas investigados.



De acordo com a imprensa local, a suposta agressão sexual ocorreu na madrugada de segunda-feira em uma boate em Santiago, onde um grupo de jogadores foi comemorar um aniversário.



O coronel da polícia, Gerardo Aravena, confirmou à imprensa que Vidal foi o único dos envolvidos levado a uma delegacia nas primeiras horas da manhã para uma verificação de identidade, mas não foi preso.



A suposta agressão foi relatada por uma das mulheres convidadas para a comemoração e ocorreu horas depois da vitória do Colo Colo por 3 a 0 sobre o Deportes Iquique, na penúltima rodada do Campeonato Chileno, o qual lidera com 66 pontos.