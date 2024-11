Neymar teve novo problema físico durante jogo do Al-Hilal nesta segunda-feira (4) - Adel Al-Naimi / AFP

Publicado 04/11/2024 19:59 | Atualizado 04/11/2024 20:01

Arábia Saudita - Neymar se pronunciou pela primeira vez após se lesionar durante partida do Al-Hilal, pela Liga dos Campeões da Ásia, nesta segunda-feira (4) . Através de suas redes sociais, o craque explicou o problema sofrido durante o duelo com o Esteghlal, do Irã, que terminou 3 a 0 para os sauditas.

"Senti como se fosse uma câimbra, só que muito forte. Farei exames e espero que não seja nada demais", disse Neymar.

"É normal após um ano (longe dos gramados) acontecer isso. Os médicos já tinham me avisado. Por isso, tenho que ter cuidado e mais minutos para jogar", completou.

O atacante entrou aos 12 minutos do segundo tempo e permaneceu até os 40, quando precisou ser substituído alegando um incômodo na parte posterior da coxa direita. Ao voltar para o banco de reservas, o jogador demonstrou bastante irritação.

De acordo com o técnico da equipe, Jorge Jesus, a tendência é de que Neymar fique fora de ação por, pelo menos, duas semanas. Ele estava fazendo somente sua segunda partida após mais de um ano parado por lesões no ligamento cruzado anterior e no menisco do joelho esquerdo

Sem estar entre os inscritos do Al-Hilal no Campeonato Saudita e na Copa do Rei Saudita, o brasileiro só pode jogar na Liga dos Campeões da Ásia. Por isso, tem somente mais duas partidas até o fim do ano - contra o Al Sadd e o Al Gharrafa, ambos do Catar, nos dias 26 de novembro e 3 de dezembro, respectivamente.

A tendência, no entanto, é de que em janeiro de 2025 ele estará na lista do clube saudita e terá condições de jogar as competições nacionais.