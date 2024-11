Neymar fez seu segundo jogo após voltar de lesão, mas sentiu novo problema, desta vez na coxa direita - Reprodução / ESPN

Publicado 04/11/2024 17:00 | Atualizado 04/11/2024 18:08

Arábia Saudita - Neymar gerou preocupação mais uma vez. Durante a vitória por 3 a 0 do Al-Hilal em cima do Esteghlal, do Irã, pela Liga dos Campeões da Ásia, o brasileiro, que foi acionado novamente por Jorge Jesus, saiu lesionado com um problema na parte posterior da coxa direita.

Ele entrou aos 12 do segundo tempo e teve uma atuação bem regular. Foram 28 minutos em campo, 34 ações com a bola e 18 passes certos, de acordo com o 'SofaScore'. O camisa 10, inclusive, chegou a aplicar um belo lençol em um jogador adversário.

Na reta final da partida, no entanto, sentiu a posterior da coxa direita após sofrer uma falta, precisando ser substituído logo em sequência. Ao voltar para o banco de reservas, o jogador demonstrou bastante irritação.

"Ele voltou de uma lesão que não é fácil. Ele joga em uma posição que o torna muito vulnerável a contatos. Acredito que a lesão dele é muscular, e não no joelho. Deve ficar ausente por, pelo menos, duas semanas", disse o técnico Jorge Jesus após o duelo.

Neymar muito irritado após ser substituído por causa de uma possível lesão. pic.twitter.com/aPPhT9qoer — Emperor Neymar | Fan Account (@EmpNeymar) November 4, 2024

Sem estar entre os inscritos do Al-Hilal no Campeonato Saudita e na Copa do Rei Saudita, Neymar só pode jogar na Liga dos Campeões da Ásia. Por isso, tem somente mais duas partidas até o fim do ano. Mas em janeiro estará na lista do clube e terá condições de jogar as competições nacionais.

Com a vitória no torneio continental, a equipe comandada por Jorge Jesus segue na liderança do Grupo B, com 12 pontos. Na próxima rodada, os sauditas irã até ao Catar, quando enfrentam o Al Sadd, no dia 26, às 13h (de Brasília).