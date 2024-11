Botafogo avançou com a melhor campanha no Brasileirão de Aspirantes - Henrique Lima/Botafogo

Publicado 04/11/2024 22:41

Rio - Foram definidos nesta segunda-feira (4) os confrontos de quartas de final do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, competição da categoria sub-23, que tem Botafogo, Fluminense e Vasco como representantes do futebol carioca. Ao fim da fase de grupos, os três rivais avançaram de fase.

Pela sétima e última rodada, no Grupo A, o Botafogo, que já estava classificado, venceu o Fortaleza por 2 a 1, no Luso-Brasileiro, e garantiu a primeira colocação geral. Já o Fluminense ficou no 0 a 0 com o Atlético-MG fora de casa e avançou na quarta colocação.

Na mesma chave, o Vasco não tomou conhecimento do Sport e goleou por 4 a 0, ficando na terceira posição. O segundo colocado foi o CRB, de Alagoas.

Veja os confrontos no Brasileirão de Aspirantes:

QUARTAS DE FINAL (10/11)

Jogo 1: Botafogo x Mirassol

Jogo 2: Santos x Vasco

Jogo 3: Red Bull Bragantino x Fluminense

Jogo 4: CRB x Cuiabá



SEMIFINAIS (17/11)

Vencedor 1 x Vencedor 2

Vencedor 3 x Vencedor 4