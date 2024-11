Cabeça de porco em clássico paulista - Reprodução / Twitter

Cabeça de porco em clássico paulistaReprodução / Twitter

Publicado 04/11/2024 20:51

Rio - Uma cena inusitada marcou o clássico entre Corinthians e Palmeiras, disputado nesta segunda-feira, no Neo Química Arena, estádio do Alvinegro. Aos 28 minutos do primeiro tempo, uma cabeça de porco foi arremessada no gramada, quando o meia Raphael Veiga, do Alviverde, se colocou para bater um escanteio.

De acordo com informações do repórter Mauricio Ferreira, da BandNews FM, a cabeça de fato era de um animal morto e não um objeto de plástico ou qualquer outro conteúdo que fosse uma imitação. A informação foi confirmada pelos policiais presentes no estádio.

Corinthians e Palmeiras é um dos principais clássicos de São Paulo, e o mascote do clube alviverde é um porco. A partida é importante nas pretensões das duas equipes na competição. O Alvinegro luta contra o rebaixamento e o atual bicampeão da Série A luta por mais uma conquista.